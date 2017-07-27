الملالي يحجب 8 آلاف قناة على " تلجرام " - صحيفة صدى الالكترونية

طهران(صدى):

قال وزير الاتصالات وتكونولوجيا المعلومات، في نظام الملالي الإيراني، محمود واعظي، اليوم الخميس، إن حجب مواقع التواصل الاجتماعي، لم يعد مجديا في ظل التطور التكنولوجي الحالي.

وطالب الوزير، المدعي العام في البلاد، محمد جعفر منتظري، بالتخلي عن عقلية حجب مواقع التواصل الاجتماعي، مضيفًا أن حجب مواقع التواصل الإجتماعي بذريعة منع التغلغل الأجنبي في الفضاء الإلكتروني، أمر لم يعد مجديًا، وعلينا التفكير بعقلية واقعية بعيدًا عن عقلية الحجب.

وأشار إلى أن وزارة الاتصالات حجبت خلال الأيام الماضية بقرار من المدعي العام والسلطات القضائية 8 آلاف قناة على تطبيق (تلجرام).

وأوضح أن العديد من مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي، التي تم حجبها قبل عدة أعوام، يتمكنون من استخدامها عبر استخدام برامج تجاوز الحجب.

يذكر أن السلطات الإيرانية تحظر مواقع التواصل الاجتماعي من بينها ” فيسبوك وتويتر ويوتيوب ” ، منذ العام 2009 بسبب استخدامها من قبل المعارضة الإصلاحية في الدعوة للاحتجاجات ضد النظام بتهمة تزوير نتائج الانتخابات لصالح الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد أمام منافسه الإصلاحي مير حسين موسوي.