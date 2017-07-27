⁠⁠⁠⁠⁠المملكة تستقدم 3 آلاف عامل من بنجلاديش - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

كشف سفير بنجلاديش لدى الرياض، غلام موسي، اليوم الخميس، أن المملكة ستستقدم ثلاثة آلاف عامل من بنجلاديش في مختلف القطاعات خلال العام الجاري، وسيتم تدريب العمالة بشكل جيد وتشجيع الكوادر الماهرة والاحترافية للعمل في الشركات السعودية.

وطالب ” موسي ” ، من رجال الأعمال في المملكة المساعدة في توظيف مهندسين وأطباء من بنجلاديش.

وذكرت تقارير بنجلاديشية أنه يتم تدريب العمالة وفقاً للإجراءات المطلوبة للتوظيف في السعودية، في ظل حرص حكومة بنجلاديش على تدريب عمالتها قبل السماح لها بالسفر للعمل في المملكة.