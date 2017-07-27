⁠⁠⁠⁠⁠المملكة تستقدم 3 آلاف عامل من بنجلاديش - صحيفة صدى الالكترونية

المملكة تستقدم 3 آلاف عامل من بنجلاديش
كشف سفير بنجلاديش لدى الرياض، غلام موسي، اليوم الخميس، أن المملكة ستستقدم ثلاثة آلاف عامل من بنجلاديش في مختلف القطاعات خلال العام الجاري، وسيتم تدريب العمالة بشكل جيد وتشجيع الكوادر الماهرة والاحترافية للعمل في الشركات السعودية.
وطالب ” موسي ” ، من رجال الأعمال في المملكة المساعدة في توظيف مهندسين وأطباء من بنجلاديش.
وذكرت تقارير بنجلاديشية أنه يتم تدريب العمالة وفقاً للإجراءات المطلوبة للتوظيف في السعودية، في ظل حرص حكومة بنجلاديش على تدريب عمالتها قبل السماح لها بالسفر للعمل في المملكة.
[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 17864 ] نشر منذ 45 دقيقة
موفقين
وحن سجلونا مع المنقرضين🤔
القرشي[ عدد التعليقات: 1737 ] نشر منذ 27 دقيقة
هذا الخبر بصراحة إستفزاز للشعب خاصة عندما يطلب السفير النجلاديشي من رجال الأعمال
المساعدة في توظيف مهندسين وأطباء من بنجلاديش.
وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على وجود الرغبة المسبقة من الجهات الحكومية ومن رجال
الأعمال بتوظيف المهندسين والأطباء البنجلاديشيين على حساب المهندسين والأطباء السعوديين
وهذا مؤشر خطير جدآ ينذر بعواقب وخيمة لو حدث هذا الأمر لا سمح الله .