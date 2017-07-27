نائب أمير منطقة مكة ينقل تعازي خادم الحرمين لذوي الشهيد " الناشري " - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

نقل صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن بندر نائب أمير منطقة مكة المكرمة، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، لذوي الشهيد رئيس رقباء حمود مبغور الناشري، الذي استشهد أثناء تأدية واجبه دفاعًا عن دينه ووطنه بالحد الجنوبي.

وأجرى الأمير عبد الله بن بندر اتصالاً هاتفيًا بوالد الشهيد، أعرب فيه عن صادق العزاء والمواساة في الفقيد، مؤكدًا أن استشهاده مدافعًا عن وطنه ومقدساته مصدر فخر واعتزاز للوطن وأبنائه، سائلاً الله تعالى أن يتقبله بواسع رحمته.

وكان محافظ القنفذة فضا البقمي، وعدد من القيادات العسكرية، ومنسوبي الإدارات الحكومية، وجمع من الأهالي، شاركوا في أداء الصلاة على الشهيد، ومواراة جثمانه الثرى اليوم الخميس