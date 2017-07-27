البيت الأبيض: ترامب يسعى لفرض عقوبات شديدة على روسيا - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

قال أنتوني سكاراموتشي، مدير الاتصالات بالبيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يستخدم ” حق النقض ” لمنع تشريع يفرض عقوبات جديدة على روسيا، لإقرار مشروع أكثر صرامة منه مطروح أمام الكونجرس.

وأشار ” سكاراموتشي ” إلى أن ترامب إما سيوقع على العقوبات كما هي، أو سيعترض عليها، ويتفاوض على اتفاق أكثر صرامة ضد روسيا.

يأتي ذلك بعد أن أقر مجلس النواب عقوبات جديدة على روسيا، وصلت لمحطة مجلس الشيوخ، وإذا أقرها ستُرْسَل بدورها للرئيس الأمريكي للتوقيع عليها، أو ممارسة حق النقض ورفضها.

ولو قوبلت العقوبات بالرفض من قِبَل ” ترامب ” ؛ فمن المتوقع أن تحصل على تأييد كافي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، للتغلب على هذا الرفض.

من جانبها، حذرت روسيا من أنها سترد على الولايات المتحدة، فيما أوضح الاتحاد الأوروبي أن العقوبات الأمريكية قد تؤثر على أمن الطاقة بدول الاتحاد، وقد تدفعه للتحرك أيضًا.