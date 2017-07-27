عائلة قطرية مالكة لفندق بتركيا تطرد 500 سائح - صحيفة صدى الالكترونية

أنقرة(صدى):

تسبب خلاف بين مالك أحد الفنادق في مدينة ” مارماريس ” التركية والشركة السياحية التي تديره؛ في مغادرة ما يقرب من 500 سائح كانوا نزلاء الفندق.

وتعود ملكية فندق ” مونامار بيتش ” الواقع في منتجع تركي مطل على البحر الأبيض المتوسط؛ لعائلة الشيخ القطري ناصر أحمد علي آل ثاني، الذي اشترته عام 2010، ثم أجرته لشركة تركية مقابل مليون دولار في العام، ولكن تراكمت الديون على الشركة خلال العامين الأخيرين بسبب الأزمة السياحية في تركيا، ما دفع العائلة القطرية لفسخ العقد.

وتجمع السياح المطرودين على مدار عدة ساعات في بهو الفندق، حتى تدخلت جمعية أصحاب الفنادق ووكالات السفر في تركيا، لتوزيعهم على فنادق جديدة.

وأصدرت المحكمة في 21 يوليو حكمًا لصالح الطرف المالك، وقررت العائلة القطرية إخلاء الفندق بالكامل من النزلاء وفريق العمل، إذ حضر محامي العائلة مع موظفي دائرة تنفيذ الأحكام القضائية مساء أمس الأربعاء، لإبعاد إدارة الفندق.