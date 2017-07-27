⁠⁠⁠⁠⁠وزارة الإعلام في الكويت تقطع البث عن قناة الكوت - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الظفيري(صدى):

تداولت أنباء مساء اليوم الخميس، أن وزارة الإعلام في الكويت تسحب ترخيص قناة الكوت التابعة لجمعية الثقافة الكويتية ، وإيقاف بثها؛ لارتباطها بقضية خلية العبدلي.

وكانت محكمة التمييز، حكمت الشهر الماضى على 21 متهما بالسجن، بينهم حكم مدى الحياة، لادانتهم بتشكيل خلية مرتبطة بايران وحزب الله فى لبنان بهدف التخطيط لاعتداءات فى الكويت، وارتكاب أفعال من شأنها المساس بوحدة وسلامة أراضى الكويت، والسعى والتخابر للقيام بأعمال عدائية ضد الكويت، من خلال جلب وتجميع وحيازة وإحراز مفرقعات ومدافع رشاشة وأسلحة نارية وذخائر وأجهزة تنصت بغير ترخيص، وبقصد ارتكاب الجرائم بواسطتها.