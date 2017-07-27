بالصور.. مدير الهلال الأحمر بالرياض يفتتح مركز إسعاف العسيلة - صحيفة صدى الالكترونية

سعيد العجل(صدى):

افتتح سعادة مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض الدكتور راشد بن حامد القحطاني ظهر أمس الأربعاء مركز إسعاف العسيلة الواقع على طريق الرياض-الرين-بيشة وذلك ضمن خطة الهيئة لتغطية طريق الرياض-الرين-بيشة والذي تعد فيه معدلات الحوادث عاليه والاصابات خطرة بناءاً على الاحصائيات والبيانات الخاصة بالهيئة، جاء ذلك بعد صدور قرار معالي رئيس الهيئة الدكتور محمد القاسم بتشغيل المركز وذلك ضمن سلسلة المراكز الاسعافية على طول الطريق في خطوة هي الأولى وبشكل مؤقت سيتلوا ذلك تنفيذ اتفاقية هيئة الهلال الأحمر السعودي وأوقاف الشاكرين والتي تمثلت بتبرع أوقاف الشاكرين بإنشاء وتجهيز عدد 5 مراكز إسعافيه على أن تقوم الهيئة بعد ذلك بتوفير الكوادر البشريه والألية وكذلك عمليات الإدارة والتشغيل .

حيث افتتح سعادته المركز بحضور الاهالي وعدد من مدراء الإدارات بالمنطقة وبمتابعة شخصية من قبل محافظ محافظة وادي الدواسر وتفقد سعادته والفريق المرافق التجهيزات المعدة للمركز من سيارات إسعاف وقوى عاملة تضمن عمل المركز بالشكل المطلوب.

وأكد القحطاني بأن افتتاح المركز يأتي ضمن ما تلقاه الهيئة من دعم القيادة الكريمة ضمن الإستراتيجية العامة لتطوير وتوسيع المراكز الإسعافية لكل ما من شأنه تحقيق مزيداً من الارتقاء بالخدمة الإسعافية المقدمة وتطوير المرافق الإسعافية بأحدث التجهيزات الطبية والفنية بأعلى معايير التقنية الصحية ضمن ما يشهده القطاع الصحي في المملكة من تطوير في كافة المجالات وفق رؤية المملكة العربية السعودية 2030 .

وأكد سعادته أن هذه الزيارة لمقر المركز والمراكز الإسعافية الاخرى التي تم افتتاحها حتى الآن ( القدية، الرين، الرقمية ) على طول الطريق كشفت للهيئة اهمية تواجد الفرق الاسعافية وتقديم الخدمة الإسعافية وخاصة أن الطريق منذ افتتاحه ارتفع معدل الحوادث بشكل ملحوظ .

كما ان سعادته قد استهل في طريقه زيارة محافظة الرين واللتقاء بمحافظ المحافظة كذلك مركز إسعاف الرين والوقف على المركز كما قام سعادته بزيارة مركز إسعاف الرقمية والالتقاء بأهالي مركز الرقمية وفي مقدمتهم رئيس مركز الامارة بالرقمية.

من جانبه أوضح المتحدث الرسمي بالرياض عبدالله المريبض بأن مركز إسعاف العسيلة مجهز بأحدث ما وصلت إليه التقنيات الطبية وبأعلى درجات الجودة والسلامة الصحية وتوفير الكوادر الإسعافية المدربه على اعلى مستويات.

