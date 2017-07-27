قائد أسطول حربي أمريكي: مستعد لتوجيه ضربة نووية للصين - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

أعلن قائد الأسطول الحربي الأمريكي في المحيط الهادئ، الأدميرال سكوت سويفت، أنه مستعد لتوجيه ضربة نووية ضد الصين الأسبوع المقبل إذا ما تلقى أمرا مناسبا من الرئيس دونالد ترامب.

جاء ذلك في مؤتمر أمني حضره الأدميرال سويفت في الجامعة الأسترالية، بعد التدريبات العسكرية المشتركة للولايات المتحدة وأستراليا.

ووجه أحد العلماء الذين حضروا المؤتمر سؤالاً للأدميرال عمّا إذا كان سينفذ أمرًا بشن ضربة نووية ضد الصين في الأسبوع المقبل إذا أصدر رئيس الولايات المتحدة أمرًا بذلك، ليرد الأدميرال: ” الجواب نعم، فكل جندي في الولايات المتحدة أقسم يمين تنفيذ الأوامر الصادرة من القائد العام ” .