الحكم على اثنين من مساعدي رئيسة كوريا الجنوبية المخلوعة - صحيفة صدى الالكترونية

سول(صدى):

أصدرت محكمة في سيؤول عاصمة كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، حكمها على اثنين من المساعدين السابقين للرئيسة المخلوعة ” بارك جن هيه ” ، على خلفية اتهامات بوضع قائمة سوداء تخص الفنانين، لمنعهم من الحصول على دعم الدولة.

محكمة سيؤول المركزية أصدرت حكمها على رئيس مكتب سكرتارية الرئاسة السابق ” كيم كي شون ” ، بالسجن 3 أعوام، لاتهامه بإساءة استغلال السلطة والإكراه وشهادة الزور، بالإضافة إلى إطلاق سراح وزيرة الثقافة السابقة ” تشو يون صن ” ، بعد أن قضت المحكمة بسجنها عامين مع إيقاف التنفيذ.

وكانت الاتهامات قد وُجِّهَت إلى المسؤولين السابقين في فبراير الماضي، بسبب وضع قائمة سوداء تضم حوالى 10 آلاف فنان، اعتبروا غير متعاونين مع الحكومة في ذلك الوقت، ثم الإطاحة بالرئيس ” بارك ” من منصبها في مارس الماضي، بسبب فضيحة فساد واسعة النطاق، تتضمن قضية القائمة السوداء.