⁠⁠⁠⁠⁠الشرطة الباكستانية تعتقل 25 شخصًا أصدروا أمرًا باغتصاب فتاة - صحيفة صدى الالكترونية

إسلام آباد(صدى):

اعتقلت الشرطة الباكستانية 25 شخصًا من أعضاء مجلس محلي غير رسمي لقرية، لاتهامهم بإصدار أمر باغتصاب فتاة تبلغ من العمر 16 سنة، للانتقام من شقيقها المتهم بالاعتداء جنسيًا على فتاة أخرى.

وطلبت المحكمة العليا تقريرًا عن القضية التي أعادت للأذهان قضية شهيرة وقعت عام 2002 عندما أمر مجلس محلي بالاغتصاب الجماعي لفتاة في سن المراهقة.

إحسان يونس، ضابط شرطة بمدينة مولتان، قال إن 29 شخصًا شاركوا في هذه الجريمة البشعة، والقبض على 25 منهم.

وفي وقت سابق هذا الشهر انعقد مجلس محلي في مدينة مولتان بعد أن اتهمت أسرة، صبيًا يبلغ من العمر 16 سنة باغتصاب جارته البالغة 13 سنة، وقضى المجلس بتسليم شقيقة الصبي لشقيق الضحية لاغتصابها، ونُفِّذَت العقوبة يوم 17 يوليو بعدما سلمت الأسرة الفتاة.

وكشف استجواب أفراد الأسرتين دور مجلس القرية غير الرسمي، إذ أوضح ” يونس ” : ” اعتقل جميع مشايخ القرية الذين أمروا بالاغتصاب.. فضلاً عن إرسال الضحيتين ووالدتيهما إلى مركز لحماية النساء ” .

ويسود عرف تطبيق العدالة السريعة عن طريق مجالس محلية في باكستان منذ مئات السنين.