⁠⁠⁠⁠⁠" ستاندرد أند بورز " تؤكد قوة الوضع المالي للمملكة - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

أكدت وكالة ” ستاندرد أند بورز ” للتصنيفات الائتمانية، أنها تتوقع استمرار قوة الوضع المالي الخارجي والداخلي للمملكة بين 2017 و2020.

وذكرت وكالة رويترز للأنباء، اليوم الخميس، أن ” ستاندرد أند بورز ” ، صنفت المملكة عند مستوى ” A-/A-2 ” مع نظرة مستقبلية مستقرة، موضحةً أن النظرة المستقبلية المستقرة ترتكز على توقع خطوات من السلطات السعودية لتعزيز الأوضاع المالية العامة في العامين المقبلين، متوقعةً أن تستقر مساهمة قطاع النفط في النمو الاقتصادي الحقيقي للسعودية إلى حد كبير في 2017 و2018.

وأوضحت وكالة التصنيفات الائتمانية، أن تصنيفات المملكة يكبلها النمو الاقتصادي الضعيف ونقص الشفافية بالقطاع العام، والمرونة المحدودة للسياسة النقدية، متوقعةً أن يظل نمو القطاع غير النفطي بالسعودية محركًا للاقتصاد، لكن بمعدلات ضعيفة عند نحو 1% في 2017 و2018، مضيفةً أن مرونة السياسة النقدية السعودية محدودة في ضوء ربط الريال بالدولار الأمريكي.