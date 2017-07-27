10 آلاف جندي أمريكي حاولوا الانتحار خلال 5 سنوات فقط - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

كشفت دراسة أمريكية حديثة، أن 9 آلاف و512 عسكريًّا في الجيش الأمريكي حاولوا الانتحار، في الفترة ما بين 2004 و2009، وأن الأطباء أجروا أبحاثًا عن حالات محاولات العسكريين الانتحار في الجيش الأمريكي على مدار 5 سنوات، حيث تبين أنها في ازدياد بين صفوف الوحدات التي شهدت من قبل حالات مماثلة مشابهة، أسفرت عن الموت أو الإصابة.

جاء ذلك في دراسة أجراها أخصائيون في الطب النفسي بولاية ماريلاند الأمريكية ونشرها موقع مجلة ” جاما ” المتخصصة في الطب النفسي.

وتشير تقديرات شبه رسمية إلى ارتفاع معدلات محاولات الانتحار أو قتل الذات عمدًا ضعفين في الجيش الأمريكي، خلال الأعوام 2001 و2011 بين الجنود الذين شاركوا بمعارك في أفغانستان والعراق.

وأوضحت الدراسة أن معدل محاولات الانتحار ارتفعت 2.3 ضعف في الوحدات العسكرية التي يبلغ قوامها 600 شخص، ووقعت فيها حالة محاولة انتحارية قبل عام.