 الخدمة المدنية تدعو الخريجين والخريجات للتقدم على (1097) وظيفة مشمولة بلائحة الوظائف الصحية - صحيفة صدى الالكترونية

  • الخميس 27

    يوليو

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الخدمة المدنية تدعو الخريجين والخريجات للتقدم على (1097) وظيفة مشمولة بلائحة الوظائف الصحية

الخدمة المدنية تدعو الخريجين والخريجات للتقدم على (1097) وظيفة مشمولة بلائحة الوظائف الصحية
واس(صدى):

دعت وزارة الخدمة المدنية المواطنين والمواطنات الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات والخبرات المناسبة، سواء الذين حصلوا على درجاتهم العلمية من المملكة أو خارجها، والراغبين كذلك في شغل الوظائف المعلنة عبر هذا الإعلان المشمولة بلائحة الوظائف الصحية، إلى التقدم عليها عبر نظام ” جدارة ” .

واشارت الوزارة إلى أن هذا الإعلان يحتوي على الوظائف الشاغرة التي تلقت طلبات إشغالها من قبل الجهات الحكومية إلى تاريخ 3 / 11 / 1438 هـ، موضحة أن إجمالي عدد الوظائف المشمولة بهذا الإعلان بلغ (1097) وظيفة شاغرة (رجال، نساء) ويمكن للمتقدمين على الوظائف زيارة الرابط : www.mcs.gov.sa .


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