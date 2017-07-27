مزارع مصري ينتحر بعد قتله زوجته وزوجة نجله - صحيفة صدى الالكترونية

مزارع مصري ينتحر بعد قتله زوجته وزوجة نجله
انتحر مزارع في محافظة قنا المصرية، مطلقًا الرصاص على نفسه، بعد أن قتل زوجته وزوجة نجله بسبب خلافات نشبت بينهم، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.
وتلقى اللواء صلاح حسان، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد بانتحار مزارع رميًا بالرصاص باستخدام بندقية آلية، بعد إطلاق النار على زوجته وزوجة نجله وقتلهما، وفرضت الأجهزة الأمنية ” كردون أمنى ” حول منزل المتهم، وتكثف أجهزة الأمن من تحرياتها حول الواقعة.
[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 17862 ] نشر منذ 1 ساعة
ماقصر قش الجمل بماحمل
نٌےـوِوِ🌸ٱٱٱل[ عدد التعليقات: 13494 ] نشر منذ 1 ساعة
اعوذ بالله صعيدي ماعندة تفاهم
طيب انتحر لحالك ضروري تاخذهم معك
الله لايبلانا بس
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 4666 ] نشر منذ 32 دقيقة
لا اله الا الله
همس ~[ عدد التعليقات: 254 ] نشر منذ 20 دقيقة
لاحول ولاقوة الا بالله ~
انكسر خاطري ع نجله ~
سار لا اب ولا ام ولا زوجه ~
الله يصبر قلبه ~