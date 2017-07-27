مزارع مصري ينتحر بعد قتله زوجته وزوجة نجله - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

انتحر مزارع في محافظة قنا المصرية، مطلقًا الرصاص على نفسه، بعد أن قتل زوجته وزوجة نجله بسبب خلافات نشبت بينهم، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

وتلقى اللواء صلاح حسان، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد بانتحار مزارع رميًا بالرصاص باستخدام بندقية آلية، بعد إطلاق النار على زوجته وزوجة نجله وقتلهما، وفرضت الأجهزة الأمنية ” كردون أمنى ” حول منزل المتهم، وتكثف أجهزة الأمن من تحرياتها حول الواقعة.