الطيران العراقي يلقي ملايين المنشورات على مناطق سيطرة " داعش " - صحيفة صدى الالكترونية

بغداد(صدى):

ألقت مروحية حربية تابعة للجيش العراقي؛ ملايين المنشورات فوق ” أقضية ” غرب العراق القريبة من الحدود مع سوريا والأردن، تعد السكان بتحرير مناطقهم من سيطرة تنظيم ” داعش ” الإرهابي.

من جانبه؛ قال العقيد بالجيش العراقي ياسر جبار، إن المنشورات تدعو السكان لعدم السماح لإرهابيى ” داعش ” باستقطاب واستمالة أبنائهم، حتى لا ينضموا لصفوف التنظيم ومحاربة الجيش العراقي، مشيرًا إلى أن المنشورات وعدت السكان باقتراب طرد تنظيم ” داعش ” والثأر منه، جراء قتله آلاف المدنيين الأبرياء، ودعت المنشورات أيضًا إلى عدم الاقتراب من مواقع ” داعش” بعد زيادة عدد الغارات الجوية.

وتشهد أقضية وقصبات غربي العراق سيطرة واسعة لتنظيم ” داعش ” منذ منتصف 2014، عقب انسحاب القوات العسكرية من تلك المناطق في عهد حكومة نوري المالكي.