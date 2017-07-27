السيرة الذاتية للمتحدث الرسمي لقوات التحالف: العقيد الطيران الركن " تركي المالكي " - صحيفة صدى الالكترونية

سعيد العجل(صدى):

ولد العقيد الطيران الركن ” تركي المالك ” في محافظه الطائف عام 1974.

وحاصل على درجة البكالوريوس في العلوم الجوية من كليه الملك فيصل الجويه بتقدير ممتاز -١٩٩٧م. حاصل على درجه الماجستير في العلوم العسكرية من كليه القيادة والأركان – ٢٠١٥م.

ابتعث لدراسه الطيران بمدرسه طيران البحريه الامريكيه بقاعدة پنساكولا البحريه / فلوريدا/ واكمل تدريباته على العديد من الطائرات (T-34,T-39, T-2) ليتخرج منها منتصف عام 2000 م.

وعمل على طائرات (F-15S) بقاعده الملك عبدالعزيز الجويه بالظهران و قاعدة الملك خالد الجويه بخميس مشيط.

انتقل بعدها للعمل بقياده القوات الجوية / إدارة الخطط والعمليات ليتقلد العديد من المناصب.

حصل خلال خدمته العسكريه على العديد من الدورات ومنها: الدورة التأسيسية والمتقدمة على طائرات (F-15 S) ودورات في الحرب الإلكترونية، وإدارة المجال الجوي وتخطيط العمليات الجوية وعمليات الدفاع الجوي، دورة قادة ضباط الأسراب، دوره الوقايه ضد أسلحة التدمير الشامل، إضافة إلى دورات في القانون الدولي الإنساني الخاص بالنزاعات المسلحة.