المغامسي يثمن جهود خادم الحرمين لإلغاء الإجراءات الإسرائيلية - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

ثمن إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة، الشيخ صالح بن عواد المغامسي، جهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله، التي بذلها لعدم إغلاق المسجد الأقصى، وإلغاء القيود المفروضة على المصلين، وهي الجهود التي تكللت اليوم بالنجاح.

وكتب الشيخ صالح المغامسي، تغريدة على صفحته الرسمية بموقع التدوينات ” توتير ” قال فيها: ” ‏مَن راقب الله في خدمة الحرمين هيأ الله له إكرام المصلين في أولى القبلتين، الحمد لله على نجاح جهود الملك سلمان ” .

كان الديوان الملكي، قد أكد في بيان رسمي اليوم، أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز؛ أجرى اتصالات بالعديد من زعماء العالم والقيادة الأمريكية؛ لبذل المساعي لعدم إغلاق المسجد الأقصى، وإلغاء القيود المفروضة على المصلين، مؤكّدًا حق المسلمين في أداء عباداتهم في المسجد الأقصى بكل يسر واطمئنان، وشدد خادم الحرمين على وجوب إعادة الهدوء في الحرم القدسي وما حوله، واحترام قدسية المكان.