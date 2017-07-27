بالصور.. 30 ألف برنامج صيفي في حلقات القرآن بجدة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

تقدم حلقات القرآن الكريم التابعة لجمعية خيركم لتحفيظ القرآن بجدة المئات من البرامج والأنشطة خلال إجازة الصيف لأكثر من 56 ألف طالب وطالبة وذلك لشغل أوقاتهم فيما يفيد.

ويؤكد المتحدث الرسمي باسم خيركم الاستاذ ضيف الله الحقوي أن هذه الفعاليات والتي تصل إلى أكثر من 30 ألف فعالية تقام في أكثر 600 مسجداً ودار قرآنية نسائية هي لحفظ اوقات الشباب وتطويرهم ودمجهم في البرامج التطوعية والإنسانية، بل وتنمية مهاراتهم في الإلقاء والخطابة وتحسين الصوت وحفظ القرآن وتحسين التلاوة والمحافظة على السنن وتعلم اللغات وبرامج التقنية ونحوها.

وأوضح الحقوي أن خلال الصيف يختم العديد من الطلاب القرآن في ما يقارب الشهرين وذلك ضمن الحلقات الصيفية المكثفة والتي يستفيد منها حتى القادمون من خارج المحافظة.

