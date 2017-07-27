88 ⁠⁠⁠⁠⁠% من العاملين في مصانع الأغذية أجانب - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

بلغ عدد العاملين في مهن صناعات الأغذية في المصانع والشركات في السعودية نحو 257,012 عاملا، حيث استحوذ العمال الأجانب على 88 في المائة من هذه الوظائف بنهاية 2016، بارتفاع نحو 3 في المائة مقارنة بعام 2015.

وشكل عدد السعوديين العاملين في مهنة العمليات الصناعية والصناعات الغذائية نحو 12 في المائة، حيث يقدر عددهم بـ 31494 مواطنا، بحسب بيانات صادرة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية كما شكلت نسبة العاملات النساءنحو 9 في المائة من هذه الوظائف، وبلغ عددهن 22,690 عاملة، منهن 8118 عاملة سعودية، مقارنة بـ14572 عاملة أجنبية.