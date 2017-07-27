وفاة سائحة تشيكية متأثرة بإصابتها في حادث طعن " الغردقة " - صحيفة صدى الالكترونية

براغ(صدى):

أعلنت وزارة الخارجية التشيكية، وفاة سائحة تشيكية اليوم الخميس، متأثرة بإصابتها في حادث الطعن الذي شهدته مدينة الغردقة المصرية الشهر الجاري.

وكان شاب مصري قد قتل سائحتين ألمانيتين طعنًا، وأصاب 4 سائحات أخريات من بينهن السائحة المتوفاة، على شاطئين في الغردقة المطلة على البحر الأحمر يوم 14 يوليو.

الأطباء المصريون الذين يتابعوا حالة السائحة التشيكية، أكدوا أن فحصًا بالأشعة للسيدة التي كانت موصلة بجهاز إعاشة، أثبت توقف المخ فعليًا عن العمل.