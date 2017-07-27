مؤشر سوق الأسهم يغلق ارتفاعاً عند مستوى 3753.18 نقطة - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

سجلت مؤشرات الأسهم السعودية الرئيسية اليوم قياساً منخفضاً عند 25.26 نقطة ليقفل عند مستوى 7175.17 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.5 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 103 ملايين سهم تقاسمتها أكثر من 78 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 52 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 112 شركة على تراجع.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) مرتفعًا 97.81 نقطة، ليقفل عند مستوى 3753.18 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 4.5 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 130 ألف سهم تقاسمتها 306 صفقات.