ملك البحرين يشيد بجهود خادم الحرمين لإلغاء قيود دخول " الأقصى " - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

أشاد ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، بالمساعي الحثيثة والجهود الجليلة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والتي أدت إلى إلغاء القيود المفروضة من قِبَل سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الدخول للمسجد الأقصى.

وقال ملك البحرين إن هذه الجهود ليست بغريبة على خادم الحرمين الشريفين، وإنما تجسد قيادته المحورية للأمة الإسلامية، والمكانة الدينية العالية التي تتمتع بها المملكة، والتي بوأتها موقعًا مرموقًا على الصعيدين الإقليمي والدولي، وتعكس دورها الرائد في خدمة الإسلام والمسلمين، وفي الدفاع عن قضايا الأمة وحماية مقدساتها.

وشدد ملك البحرين على دعم بلاده للجهود التي تبذلها المملكة، وجميع المساعي الإقليمية والدولية الرامية إلى إحلال السلام العادل والشامل في المنطقة.