السجن 3 سنوات لأمريكي خطط لقتل أوباما - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

قضت محكمة بسجن رجل من ولاية ماساتشوستس الأمريكية 37 شهرا بعد أن قال إنه يرغب في قتل أوباما .

وأصدرت إنديرا تالواني القاضية بالمحكمة الجزئية في بوسطن الحكم أمس الأربعاء بعدما اعترف أليكس هيرنانديز (32 عاما) في مايو أيار بأنه مذنب.

وتساءلت محاميته ميريام كونراد، في مواجهة طلب المدعين بسجنه خمسة أعوام، عما إذا كانت التهديدات ” مجرد أوهام شخص يعاني من مرض عقلي معظم حياته ” .

وقال المدعون إنه أثناء قضائه عقوبة السجن بأحد مراكز الإصلاح في ماساتشوستس في مارس آذار 2015 قال هيرنانديز لسجين مسلم كان يصلي معه إنه يرغب في قتل أوباما.

وأضاف المدعون أن السجين أبلغ السلطات بأن هيرنانديز قال له إنه محبط من أسلوب معاملة المسلمين في الولايات المتحدة وإن بإمكانه الحصول على أسلحة بمجرد خروجه من السجن.