الرئيس الأمريكي يتبرع براتبه عن الربع الثاني للتعليم - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

تبرع الرئيس الأمريكي ” ترامب ” أمس براتبه عن الربع الثاني من هذا العام بقيمة 100 ألف دولار لوزارة التعليم الأمريكية للمساعدة في تمويل برنامج يركز على العلوم والتكنولوجيا والهندسة.

ويذكر أن ترمب تعهد بأنه بعد فترة وجيزة من فوزه في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر/ تشرين الثاني بالتبرع براتبه طوال فترة ولايته، وفي أبريل/نيسان تبرع ” ترامب ” براتبه للربع الأول إلى إدارة المتنزهات الوطنية وفقاً لوزارة التعليم الأمريكية .