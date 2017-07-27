مركز " حصين " ينفذ برنامج يستهدف تعزيز القيم لـ460 طفلاً - صحيفة صدى الالكترونية

سعيد العجل(صدى):

نفذ المركز السعودي لدراسة وأبحاث الوقاية من المخدرات ” حصين ” التابع لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية؛ برنامج تعزيز القيم للأطفال والذي يستهدف الفئة العمرية من 7 لـ9 سنوات، ليستفيد منه 460 طفلاً في الفترة من 22/ 10 حتى 18/ 11 1438 هـ.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، بالشراكة مع اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، ضمن أنشطة النادي الصيفي المنفذ في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية للعام الدراسي 1438هـ.

ويستهدف البرنامج وفقًا لعميد المركز الدكتور إبراهيم محمد الزبن؛ غرس عدد من القيم العقائدية كحب الله والإيمان به، وغرس قيم خلقية كالعدل، والأمانة، والصدق، وإكرام الضيف، والعدل، والتعاون، وغرس القيم الوطنية كحب الوطن، والملك، واحترام الأنظمة، والأمن، والسلامة، وخدمة الوطن، وغرس قيم عقلية تتصل بالمعرفة وطرق الوصول إليها، كاستخدام التجربة والتفكير الناقد، وغرس قيم وجدانية وانفعالية كالحب والكره، وضبط النفس عند الغضب، وغرس قيم اجتماعية مثل بر الوالدين، والتكافل الاجتماعي، والإحسان للجيران، وغرس قيم مادية تتصل بالعناصر المادية كالاعتناء بالجسم، والاقتصاد في الانفاق، وغرس قيم جمالية تتصل بالتذوق الجمالي، وإدراك الاتساق في الأشياء، والاعتناء بالمظهر والنظافة والنظام.