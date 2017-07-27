فعاليات مهرجان الورد والفاكهة خلال 10أيام - صحيفة صدى الالكترونية

تهاني الجهني(صدى):

تقام فعاليات اللجنة المنظمة لمهرجان الورد والفاكهة بنسختها الخامسة خلال عشرة أيام بداية من شهر ذي القعدة وتشهد الفاعليات تزين أرض المهرجان بسجادة الزهور التي شُكّلت برؤية 2030 وغرس فيها مليون وربع زهرة من زهور الزينيا والفنكا والقمرنتس بألوان متعددة على مساحة تقدر بنحو 10000 متر مربع.

ويتضمن المهرجان عروضاً فلكلورية مختلفة تؤديها فرق فنية متخصصه من مختلف المناطق مثل الدحة والرفيحي والهجيني والسامري والعرضة النجديه و الربابة.

كما تشكيل ديوانية الورد والمخصصة للشباب والهادفة إلى تقديم أنشطة ترفيهية وثقافية تلامس احتياجات الشباب وتلبي تطلعاتهم، بالإضافة لنادي الطفل والذي يسعى لتنمية مهاراتهم الفنية والزراعية ،كما أستحدث هذا العام شارع الفن الذي يعتبر أول شارع تعرض عليه الأعمال والرسم المباشر والرقمي.

وسوف تعرض الجداريات الخاصة بصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان وكذلك جداريات خاصة بتعليم الأطفال الرسم وتحليلها ،كما يتم عرض جداريات خاصة بالمهرجان مثل لوحة المحبة والسلامة، الذي تعد أطول لوحة في العالم للتواصل مع الشعوب .

وستنير سماء المهرجان الألعاب النارية والذي تم اختيار مواقعها بعناية بحيث تكون مشاهدة من الجميع مع أخذ كافة احتياطات الأمن والسلامة للجميع.