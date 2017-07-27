جامعة الأميرة نورة تعلن مواعيد إصدار البطاقات الجامعية - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

قالت عميدة القبول والتسجيل في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن الدكتورة نورة السديس إنه بإعلان أسماء المقبولات اليوم الخميس عبر بوابة القبول الالكتروني الموحد فعلى الطالبة تأكيد القبول لما تم ترشيحها له حتى يوم 8\11\1438هـ باعتبار أن عدم التأكيد سيترتب عليه استبعادها نهائيا من القبول في جميع الجامعات الحكومية والكلية التقنية بالرياض.

وأكدت السديس أن اصدار البطاقات الجامعية للطالبات المقبولات للعام الجامعي 1438/1439هـ سيكون ابتداء من تاريخ الأحد الموافق 21\11\1438هـ حتى يوم الأربعاء الموافق 24 من نفس الشهر.

وسيتم الإعلان عن المواعيد المحددة للطالبات على موقع الجامعة على الرابط:

(http://www.pnu.edu.sa/arr/Pages/default.aspx)

وتستطيع الطالبة الدخول باستخدام سجلها المدني على الرابط الذي سيعلن عنه لاحقاً.

وأكدت أن موعد اختبار تحديد مستوى اللغة الانجليزية لجميع الطالبات المستجدات باستثناء (المقبولات في الكليات الصحية وكلية اللغات ) سيكون اعتباراً من يوم الإثنين الموافق 29 \11/1438هـ إلى يوم الأربعاء الموافق 1\12/ 1438هـ.

الجدير ذكره أن جامعة الأميرة نورة التزمت بالقبول للعام الجامعي القادم 1438/1439هـ عبر بوابة القبول الالكتروني الموحد فقط.