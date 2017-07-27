فيلانويفا يطمئن جمهور الاتحاد بعد إصابة معسكر بولتون - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

أكد محترف فريق الاتحاد، التشيلي كارلوس فيلانويفا أنه تعرض لإصابة بسيطة في العضلة، خلال معسكر فريقه الإعدادي الذي احتضنته مدينة بولتون الانجليزية، ويحتاج إلى التأهيل لمدة 3 أيام للعودة مجدداً إلى التدريبات الجماعية.

وطمأن فيلانويفا أنصار الاتحاد مؤكداً جاهزيته للمشاركة في دورة تبوك الدولية التي ستقام في منتصف الأسبوع المقبل.

وحول المعسكر، أضاف أنه خطوة جميلة للاستعداد للموسم القادم، حيث خاض الفريق عددا من المباريات التجريبية، بجانب التدريبات المتواصلة للرفع من معدل اللياقة، مؤكدًا أن دورة تبوك ستكون في غاية الأهمية للتأكد من كامل تحضيرات الفريق لمنافسات دوري جميل.