80 % من أحياء اللاجئين الفلسطينيين مدمرة بريف دمشق - صحيفة صدى الالكترونية

دمشق(صدى):

قالت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا إن أكثر من 80% من أحياء وبيوت مخيم السبينة للاجئين الفلسطينيين بريف دمشق مدمرة تدميراً شبه كامل وتحديداً المنطقة الممتدة من جامع معاذ بن جبل وحتى فرن المخيم.

وأوضحت المجموعة في بيان لها اليوم أن بقية المنطقة حتى مدارس وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ” الأونروا ” وهي آخر حدود المخيم من جهة الشرق تحتاج إلى الترميم .

وتابعت إن البيوت التي لم تدمر عملت قوات نظام الأسد وميليشياته على حرقها وسرقة محتوياتها .