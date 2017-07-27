توقعات بانخفاض أسعار الشقق - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

ضخ القطاع الخاص خلال السنوات القليلة الماضية آلاف الشقق الجديدة، وهو ما سمح بتراجع متوسط سعر الشقة ليصل إلى أدنى مستوياته في السنوات الثلاث الأخيرة عند أقل من 540 ألف ريال، وذلك مقارنة بنحو 605 آلاف ريال، أي بانخفاض نسبته 11%.

ويرجع المراقبون هذا الانخفاض إلى التنافسية العالية التي يشهدها قطاع الشقق، في ظل زيادة المعروض، وتطور المنتج السكني نفسه ليتلاءم مع الاحتياجات المعاصرة، فضلاً عن تراجع تكاليف البناء نسبياً .

وأشارت التوقعات إلى أن جدة بالذات مرشحة لحركة عمرانية كبيرة في القطاع، كونها تضم أكبر مخزون من الأراضي البيضاء في المملكة، بمساحة تقارب 160 مليون متر مربع، وبما يعادل 40% من مجمل الأراضي البيضاء في الرياض والدمام وجدة.