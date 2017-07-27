إيفانكا ترمب أجمل السياسيين في أمريكا - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

دخلت ميلانيا ترامب، زوجة الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، وابنته الكبرى، إيفانكا، قائمة أجمل السياسيين فى واشنطن، وذلك وفقا لصحيفة ” ذى هيل “.

وقالت السيدة الأمريكية الأولى، البالغة من العمر 47 عاما، بحسب ما نقلته وكالة ” سبوتنيك ” الروسية، إنها لا تحب التجربة فى مسائل الموضة، وتحب أن تلبس بحسب الحدث أو المؤتمر الرسمى، فيما، قالت إيفانكا، البالغة من العمر 35 عاما، إنها تحب التأمل والتفكر فى الهواء الطلق مع أطفالها.

وقدمت صحيفة ” ذى هيل ” ، قائمة أجمل السياسيين حسب الترتيب الأبجدى، وتم تحديد المرشحين على أساس وجهات نظر الزملاء والأصدقاء والقرا، وأصبح من المعروف، فى يونيو، أن سكان الولايات المتحدة، بدءوا بعمل الجراحة التجميلية، ليكونوا شبيهين بـ ” ميلانيا ترامب “.