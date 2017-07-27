وزراء طيران دول المقاطعة يفندون مزاعم قطر حول الحظر الجوي - صحيفة صدى الالكترونية

عبده ابوالفضل (صدى):

غادر القاهرة اليوم الخميس ” شريف فتحى ” وزير الطيران المدنى المصري متوجها على رأس وفد إلى كندا للمشاركة فى إجتماع المنظمة الدولية للطيران المدنى ــ الإيكاو ــ الذى يعقد الساعات القادمة لبحث ادعاءات قطر حول المقاطعة الجوية المفروضة عليها بسبب دعمها للارهاب .

وقالت مصادر مطلعة بوزارة الطيران المدنى المصرية ان الاجتماع جاء طبقا للموعد الذى حددته المنظطمة الدولية للطيران المدنى ــ الإيكاو ــ لبحث المزاعم القطرية حول المقاطعة المفروضة علي الدوحة على من الدول العربية الأربع وادعاء قطر انها مخالفة للمادة رقم 54 من اتفاقية شيكاغو لعام 1944 حيث تطالب قطر المجلس التنفيذى للمنظمة الدولية للطيران المدنى الإيكاو بالتدخل فى الأزمة عملا بآلية فض المنازعات المعتمدة فى المنظمة، وبفتح المجالات الجوية العربية المغلقة أمام طائراتها .

واكدت المصادر ان المقاطعة الجوية المفروضة على قطر من قبل المملكة ومصر والإمارات والبحرين لا يتعارض مع قوانين الطيران الدولية وأن الدول الأربعة ملتزمة بكافة المعاهدات والاتفاقيات الدولية الخاصة بالطيران المدنى، وفى مقدمتها اتفاقية شيكاغو التى تعد ” دستور ” للنقل الجوى العالمى، والموقعة فى ديسمبرعام 1944، وكذلك كل الاتفاقيات المنبثقة عنها وأن الدول الأربع تمارس حقها السيادى كاملاً فوق أراضيها، ومجالها الجوى، ولها الحق فى فرض مزيد من الإجراءات والتدابير، التى من شأنها ضمان أمن وسلامة أجوائها السيادية من أى تهديد أو مخاطر أرهابية كما أن الدول تسمح لشركات الطيران غير المسجلة فى قطر بالعبور من و إلى قطر دون حظر ..