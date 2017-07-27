قبول 48700 طالب في كليات التقنية والجامعات الحكومية في الرياض - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

أعلنت لجان القبول الإلكتروني الموحد بمنطقة الرياض عن قبول 48700 طالب وطالبة في جميع التخصصات التي تدرس في الجامعات الحكومية وكليات التقنية بمنطقة الرياض، وذلك بعد الانتهاء من إجراء الفرز الآلي للمتقدمين والمتقدمات وفق معايير وشروط القبول المعتمدة لكل تخصص، وحسب ترتيب الرغبات والمقاعد المتاحة.

أوضح وكيل جامعة الملك سعود للشؤون التعليمية والأكاديمية منسق لجان القبول الموحد الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله العثمان، مبينًا أن بوابة القبول الموحد للطالبات بمدينة الرياض تضم جامعات: الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، والملك سعود، والإمام محمد بن سعود الإسلامية، والملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، إضافة إلى كلية التقنية، بينما تضم بوابة القبول الموحد للطلاب جامعات: الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الملك سعود، والملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية، والأمير سطام بن عبدالعزيز، وشقراء، والمجمعة، وكليات التقنية.

ودعا الدكتور عبدالعزيز العثمان جميع الطلاب والطالبات إلى الدخول على حساباتهم في بوابات القبول الموحد، والاطلاع على نتيجة الترشيح وتأكيد القبول، موضحًا أن عدم تأكيد الرغبة في التخصص الذي تم ترشيح الطالب أو الطالبة إليه يعني عدم رغبته في القبول، وسيترتب عليه استبعاده نهائياً من القبول في جميع الجامعات الحكومية وكليات التقنية.

وأفاد أن الفترة المحددة لتأكيد القبول ستستمر للطلاب حتى الساعة 12 ظهراً من يوم الأحد 7/11/ 1438هـ، وللطالبات حتى الساعة 12 ظهراً من يوم الاثنين 8/11/ 1438هـ.