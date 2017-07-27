بيار يستقيل من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، اليوم الخميس، إن انخيل ماريا بيار رئيس الاتحاد الاسباني الموقوف استقال من منصبه كنائب لرئيس الاتحاد الأوروبي وكذلك من عضوية اللجنة التنفيذية للاتحاد القاري.

واحتجز بيار وابنه جوركا إضافة لمسؤولين اثنين آخرين في اتحاد كرة القدم يوم 18 يوليو بسبب مزاعم تتعلق بالاختلاس وتزوير وثائق.

وقال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في بيان أرسل لرويترز :”قدم انخيل ماريا بيار استقالته الفورية من منصبه كنائب لرئيس الاتحاد الأوروبي وكعضو في اللجنة التنفيذية للاتحاد ” .

وأضاف البيان : ” وبناء على الاستقالة فإن بيار لن يكون له أي دور أو عمل رسمي في مؤسستنا ” ، وأكد الاتحاد الأوروبي أن رئيسه الكسندر تشيفرين قبل استقالة بيار ووجه إليه الشكر على ما قدمه من خدمات للكرة الأوروبية طوال سنوات عمله.