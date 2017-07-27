وقف إطلاق النار في جرود عرسال - صحيفة صدى الالكترونية

بيروت(صدى):

توصل حزب الله اللبناني وجبهة فتح الشام (جبهة النصرة) فجر اليوم الخميس إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في جرود عرسال، بعد ستة أيام على اندلاع معركة لطرد المسلحين السوريين من المنطقة الواقعة بين الحدود اللبنانية والسورية،

جاء ذلك بعد نجاح وساطة قام بها المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم ومن المقرر أن يعلن في وقت لاحق عن تفاصيل الاتفاق.

وقالت الوكالة الرسمية اللبنانية إنه من المقرر وذكرت وسائل الإعلام اللبنانية، فإن عناصر جبهة النصرة أعلنوا استسلامهم وإن الاتفاق يقضي بخروجهم من الجرود باتجاه محافظة إدلب السورية مقابل الإفراج عن ثلاثة عناصر من حزب الله خطفوا في منطقة تل العيس، في ريف حلب، عام 2016 وفقاً للوكالة الوطنية للإعلام.