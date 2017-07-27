خليجي مخمور يؤخر إقلاع طائرة الخطوط السعودية من القاهرة - صحيفة صدى الالكترونية

عبده أبوالفضل (صدى):

تأخر إقلاع رحلة الخطوط السعودية المتجهة من مطار القاهرة اليوم الخميس إلى جدة 30 دقيقة لإنزال حقائب وإلغاء سفر راكب خليجى مخمور تسبب فى إرتباك وسط الركاب بعد محاولته الإحتكاك بهم وإستأنفت الطائرة رحلتها بدونه.

وقالت مصادر ملاحية بمطار القاهرة : أثناء تصعيد ركاب رحلة الخطوط السعودية رقم 302 إلى الطائرة المتجهة إلى جدة فوجىء الركاب بالراكب الخليجى ” ص . م ” يحاول الإحتكاك بهم ويهذى بكلمات غير مفهومة وفى حالة عدم إتزان مماتسبب فى حدوث إرتباك بينهم وتم السيطرة على الراكب وإستدعاء طبيب الحجر الصحى للكشف عليه حيث تبين أنه مخمور وأوصى بعدم سفره وتم إنزال حقائب الراكب وإلغاء سفره وإستأنفت الطائرة رحلتها بدون الراكب بعد تأخير حوالى 30 دقيقة.