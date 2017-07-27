رئيس الاتحاد ينوي رفع شكوى ضد رئيس الشباب - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

أكدت مصادر أن رئيس اتحاد كرة القدم عادل عزت، ينوي رفع شكوى قضائية ضد رئيس مجلس إدارة نادي الشباب عبدالله القريني، على خلفية البيانات التي أصدرها النادي مؤخراً، والتي اعتبرها رئيس اتحاد القدم بأنها قذف.

وأوضحت المصادر بأن عزت باشر في تجهيز ملف شكوى (القذف والإساءة) متمسكاً بحقه القانوني من الاتهامات التي تضمنتها بيانات نادي الشباب وهاجمته علانية بالتستر على (الفساد)، وأنه بصفته الاعتبارية كرئيس للاتحاد بأنه شريك مع (الفاسد) في تلميح مباشر إلى المبالغ التي دفعت في صفقة انتقال محمد العويس للأهلي.

وينتظر أن تشهد الأيام القليلة المقبلة فصولا ساخنة في العلاقة المتأزمة بين رئيس اتحاد القدم ونادي الشباب.