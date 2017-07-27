الموافقة على عقد مؤتمر " التعريب الثالث عشر " في المملكة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

أوضح معالي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية ومندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية، أحمد بن عبد العزيز قطان، أنه قد صدرت الموافقة السامية الكريمة على طلب معهد الملك عبد الله للترجمة والتعريب بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، لعقد ” مؤتمر التعريب الثالث عشر ” ، في شهر رجب 1439هـ، بالتعاون مع مكتب تنسيق التعريب التابع للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بناءً على طلب المنظمة.

وتتميز فعاليات هذا المؤتمر، بتقديم ومناقشة خطة عربية لتنسيق التعريب، وتقديم جملة من البحوث والدراسات أنجزها خبراء متخصصون في البحث اللغوي والاصطلاحي والترجمة، فضلا عن مناقشة عدداً من المشاريع المعجمية.