العمل تضبط وافدين خالفوا وظائف خدمة الركاب بـ " الخدمات الأرضية " - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

ضبطت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عدة مخالفات لوافدين يعملون في وظائف خدمات الركاب لدى الشركة السعودية للخدمات الأرضية في المطارات، وهي مخالفة صريحة للأنظمة، حيث تم فرض عقوبات وغرامات على الشركة، وتم إلزامها بوضع خطة عاجلة لإنهاء وضع العاملين الوافدين، واستقطاب سعوديين في وظائف الخدمات.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، إن وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص، التقى قبل أيام برئيس مجلس إدارة الخطوط السعودية، بهذا الخصوص لتصحيح الوضع القائم، وذلك بحضور رئيس مجلس إدارة الشركة، وأكدوا تنفيذهم لخطة عاجلة مزمنة لاستقطاب وتمكين السعوديين وتأهيلهم، والوزارة تتابع تنفيذ ذلك في المطارات الدولية والإقليمية.

كما التقى عدد من قيادات الوزارة في وقت سابق بالرئيس التنفيذي للشركة السعودية للخدمات الأرضية وبعدد من مسؤولي الشركة في مقر الوزارة، وتم إبلاغهم في حينه برصد مفتشي الوزارة للمخالفات في عدد من المطارات، وأنه تم تسجيل الغرامات على الشركة، وسيتم تشديد العقوبات في حال استمرت الشركة بمخالفة الأنظمة.