بدء استقبال الفرق للمشاركة في بطولة الترجي 10 - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح (صدى):

بدأ مساء أمس تسجيل طلبات الفرق للمشاركة في بطولة الترجي العاشرة على كأس سمو نائب أمير عسير بالشراكة مع مجلس التنمية السياحية بالمنطقة وتم إدراجها ضمن برامج وفعاليات صيف أبها عاصمة السياحة العربية 2017م ، وبموافقة رابطة فرق الأحياء لكرة القدم بينما يستضيفها ملعب نادي ضمك الجديد في الـ 15 من الشهر الجاري، وينتهي التسجيل مساء السبت القادم لفرق الرابطة المسجلة رسميا .

تشهد النسخة الحالية مشاركة 4 أبطال من رابطة أحياء جازان في أول تعاون مشترك بين الروابط الفرعية على مستوى المملكة إنفردت به رابطتا عسير وجازان.

وتحظى البطولة برعاية طبية من قطاع خميس مشيط الصحي وفريق نادي الهلال السعودي التطوعي وعدة شراكات توعوية ومجتمعية فاعلة، كما يقام على هامش البطولة 3 ندوات رياضية متخصصة الأولى للتعريف بالرابطة وأهدافها وآلية عملها كجهة إختصاص لتنظيم بطولات الأحياء والإشراف عليها وأخرى عن نبذ التعصب الرياضي والثالثة حول الإصابات الرياضية في الملاعب .

جرت منافسات النسخة السابقة على كأس الأطفال المعوقين بمشاركة 12 فريقا وحققها أهلي الجنوب على حساب المحترف 0/1 ، بحضور هداف العرب وآسيا محمد سويد وعدد من رؤساء الأندية بالمنطقة ورياضيي وإعلاميي عسير.