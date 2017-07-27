صور جديدة لماكلارين 570S سبايدر - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

دعت ماكلارين الصحفيين إلى إسبانيا لاختبار 570S سبايدر الجديد، وهذا يعني أن العديد من الاستعراضات ستأتي في الطريق بخصوص السيارة من قبل الصحفيين. ومع ذلك، وحتى ظهور هذه المراجعات، فقد أصدرت ماكلارين عدد من الصور لأحدث موديلاتها، والتي تقدمها في ثلاثة ألوان هي كوراكاو الأزرق، صقلية الأصفر وفيجا الأزرق.

ويتزامن هذا مع إطلاق السيارة في بعض أسواق محددة في العالم، بما في ذلك المملكة المتحدة، حيث ماكلارين تسعر السيارة بمبلغ 164.750 استرليني أي ما يعادل 214.538 دولار للحصول على النسخة الأساسية من 570S سبايدر. وقد عرضت السيارة خلال مهرجان جودوود للسرعة 2017 في نهاية يونيو وهي سيارة يتم تجميعها يدويا في مركز الإنتاج لماكلارين في ووكينج بانجلترا، وتعتبر 570S سبايدر الإصدار المكشوف من النسخة الكوبيه 570S والثالث بالإضافة إلى Sports Series ، بعد 570S و 570GT.

وتستخدم السيارة نفس المحرك V8 سعة 8 لتر بشاحنين توربينيين بقوة 562 حصان و 600 نيوتن متر من عزم الدوران، وترسل القوة إلى المحور الخلفي من خلال ناقل حركة مزدوج القابض من 7 سرعات. ويمكنها التسارع من الثبات إلى 100كم/ ساعة فقط في 3.2 ثانية، وسرعتها القصوى تبلغ 328 كم/ ساعة ، مما يجعلها مماثلة للكوبيه.