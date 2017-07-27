صور تشويقية لفولفو XC40 تظهر الجزء الخلفي - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

ظهرت صورة تشويقية واحدة لسيارة فولفو XC40 على الإنترنت، والصورة تبرز الجزء الخلفي للسيارة. وهذه الصورة، يقال أخذت من موقع فولفو الألماني قبل أن يتم إزالتها بسرعة، وتظهر الصورة أن الجزء الخلفي من السيارة متعددة الاستخدمات الصغيرة سيكون مشابه للموديل التجريبي 40.1 الذي ظهر في 2016.

ومن بين السمات الرئيسية التي نراها في الجزء الخلفي الاسبويلر على السقف، أضواء الفرامل ليد التي تميل نحو مخارج العادم المدمجة في الصادم الأمامي. وكشفت الشركة المصنعة السويدية أن السيارة ستكون متاحة في مجموعة كبيرة من الألوان المرحة وتأتي بتصميم مستوحي من الهندسة المعمارية للمدن، فنون الشارع، والثقافة الشعبية والسلع الراقية.

وستصنع XC40 بالاعتماد علي عيكل CMA ومن المتوقع أن تأتي مع المحرك سعة 1.5 لتر من ثلاثة أسطوانات T5. ويستخدم هذا المحرك نظام الدفع الهجين من نماذج فولفو الأكبر ودمجها في باقات أصغر بكثير جنبا إلى جنب مع ناقل حركة من سبع سرعات مزدوجة القابض. وبينما لم يتم الإعلان عن تاريخ إطلاق السيارة ولكن يجب أن نرى XC40 بالكامل في الأسابيع المقبلة.