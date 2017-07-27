انطلاق فورد موستانج موديل 2018 بسعر يبدأ من 25.585 دولار - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

بعد إعلان صدر مؤخراً عن مواصفات الأداء، كشفت فورد عن أسعار موديل 2018 من موستانج والذي يقدم بسعر يبدأ من 25.585 دولار عندما يذهب للبيع في الولايات المتحدة في خريف هذا العام. ويزيد هذا الموديل 400 دولار عن طراز 2017، وتأتي موستانج المحدثة مجهزة بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 2.3 لتر من طراز إكوبوست بقوة 310 حصان و474 نيوتن متر من عزم الدوران.

ويحل المحرك الجديد محل المحرك V6 سعة 3.7 لتر السابق الذي كان بقوة 300 حصان و379 نيوتن متر من عزم الدوران. وعلى الرغم من أن تكلفته أكثر من السابق ولكن موديل موستانج الجديد القياسي يمثل صفقة رابحة لأن موديل ايكوبوست السابق كان سعره 26.195 دولار وبالتالي يمكن توفير 610 دولار مع هذا الموديل.

أما سعر موستانج GT 2018 فيبلغ 35.095 دولار بزيادة 1.900 دولار عن العام السابق وبما يمثل قفزة كبيرة ولكن السيارة تأتي مجهزة بمحركV8 سعة 5 لتر بقوة 460 حصان و568 نيوتن متر من عزم الدوران بزيادة قدرها 25 حصان و27 نيوتن متر وهذا يتيح للنموذج التسارع حتي 100 كم في الساعة في أقل من أربع ثوان.

وأخيرا وليس آخرا، سيتم تسعير شيلبي GT350 بداية من 57.145 دولار بزيادة 1.000 دولار عن العام الماضي. ولا تزال السيارة مدعومة من قبل محرك سعة 5.2 لتر V8 مألوف.