دورة المكاتب الأمامية للفنادق في مكة تفتح الآفاق لباحثي العمل - صحيفة صدى الالكترونية

حسين العلي(صدى):

يعتبر مجال الفندقة والسياحة أحد أهم القطاعات التنموية والاقتصادية وأحد قطاعات الصناعة المتطورة محلياً وعالمياً .

وحرصت الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة لتفعيل البرامج التدريبية الخاصة في هذا القطاع وخاصة في موسمي الحج والعمرة، فبالتعاون مع وزارة الحج وفتح مجالات وظيفية وفرص عمل لشباب وشابات الوطن غرفة مكة المكرمة ستقدم دورة تدريبية بعنوان ” دورة المكاتب الأمامية للفنادق ” وذلك يومي الأربعاء والخميس 10-11/11/1438هـ بقاعة الشيخ صالح كامل بمقر الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة من الساعة 5 وحتى الساعة 9 مساءً وذلك بهدف تنمية مهارات خدمة العملاء والتعامل معهم وإكساب المشاركين جميع المهارات اللازمة منها مهارات الاتصال والاستقبال والنقاش والحوار وتقديم الخدمة المتميزة للعملاء .

وأكد أمين عام غرفة مكة المكرمة الأستاذ إبراهيم برديسي على أهمية هذه الدورة التدريبية والتي تفتح المجال لمن يرغبون الخوض في سوق العمل وخاصة في مجال الفندقة والسياحة وذلك من أجل إكسابهم المهارات والخبرات المناسبة التي تؤهلهم لذلك .

كما سيقدم هذه الدورة المدرب الدولي المعتمد عبد العزيز سبهاني المتخصص في الدورات الإدارية السلوكية .

ووضعت غرفة مكة المكرمة عبر موقعها الالكتروني رابط التسجيل لدورة المكاتب الامامية للفنادق . www.event.makkahcci.org.sa فعلى الراغبين لحضور الدورة التدريبية تأكيد التسجيل .