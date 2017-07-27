بالصور.. أمير الباحة يرعى سباق الخيل بالعقيق - صحيفة صدى الالكترونية

إبراهيم الزهراني(صدى):

رعى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، سباق الخيل على كأس سموه، وذلك بنادي الفروسية بمحافظة العقيق.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر الحفل وكيل إمارة منطقة الباحة الدكتور حامد بن مالح الشمري، ومحافظ العقيق غلاب بن غالب ابو خشيم، ورئيس رابطة الخيل بالباحة سعيد بن شباب الغامدي.

وأقيم حفل خطابي بهذه المناسبة بدأ بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى محافظ العقيق غلاب بن غالب أبو خشيم، كلمة أعرب فيها بأسمه ونيابة عن جميع العاملين بلجان الصيف بالمحافظة عن شكره لسمو أمير منطقة الباحة على رعايته لسباق الخيل على كأس سموه، منوهاً بحرص المحافظة على هذه الرياضة المحببة للجميع والتي تحضى بجماهرية كبيرة تمثلت في الحضور منذ إنطلاق الفعالية بعد عيد الفطر المبارك حتى اليوم.

وبين أن فعاليات صيف العقيق أنوهك خلال هذا العام وكان من ابرزها فعالية الطيران الشراعي التي تستمر حتى نهاية الصيف ، مثمناً لسمو أمير الباحة دعمه لصيف العقيق ، والمتابعة المستمرة من وكيل إمارة الباحة الدكتور حامد بن مالح الشمري ، مشيداً بجهود اللجان العاملة التي أسهمت في إنجاح الحفل وفعاليات الصيف .

بعد ذلك شاهد سموه والحضور انطلاق الشوط الأول للخيل العربية الأصلية ، حيث حقق الجواد النيزك المركز الأول، والجواد مدهش المركز الثاني، والمركز الثالث للجواد شمعة الرابعة ، ثم أنطلق الشوط الثاني للخيول العربية الشعبية، حيث حقق الجواد مرهب المركز الأول، بيمنا حقق الجواد سلطان المركز الثاني، وحقق المركز الثالث الجواد بحر.

أثر ذلك شاهد سمو أمير الباحة الحضور فلكلور شعبي من أداء فرقة الفنون الشعبية بمدينة الباحة بهذه المناسبة، كما استمع سموه لكلمة الفائز على مستوى المملكة في اللقاء الشبل: نهار بن ناصر الغامدي، والذي تحدث عن عقيق النخل والسهل والوادي، وعن ما توليه القيادة الرشيدة -حفظه الله- في خدمة الإسلام والمسلمين وماتولية من رعاية واهتمام كبير للمواطن والوطن الغالي.

وفِي ختام السباق كرم سموه الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في الشوط الأول الكأس ومبلغ 20 ألف ريال للمركز الأول، ومبلغ 15 ألف ريال للمركز الثاني، وتسلم المركز الثالث مبلغ 10 الآف ريال، بينما سلًم سموه الفائزين لحاصلين الشوط الثاني الكأس ومبلغ 15 ألف ريال للمركز الأول، ومبلغ 10 الآف ريال للمركز الثاني، ومبلغ 5 الآف ريال للمركز الثالث، كما كرم الجهات المنظمة والداعمة للحفل، فيما تسلم سموه هدية تذكارية بهذه المناسبة.

حضر الحفل نائب مدير شرطة منطقة الباحة اللواء محمد بن عويض الوذيناني، ومدير عام مكتب سمو أمير المنطقة احمد بن صالح السياري، ومدير عام العلاقات العامة والإعلام بالامارة خضر بن عبدالرحمن الغامدي وعدد من المسؤولين، وجمع غفير من الأهالي.