مصر : تجديد حبس ابنة القرضاوي - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

جددت نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة برئاسة المحامي العام الأول المستشار خالد ضياء الدين، أمس الاربعاء، قرار حبس علا القرضاوي، ابنة الداعية يوسف القرضاوي، رئيس اتحاد علماء المسلمين، وزوجها المهندس حسام خلف القيادي في حزب ” الوسط ” ، لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات في القضية 316 لسنة 2017 حصر أمن دولة، المعروفة بقضية تمويل الإخوان.

وأتهمت النيابة ابنة القرضاوي وزوجها بعدة إتهامات، في مقدمتها الانضمام إلى جماعة ” إرهابية ” ، أسست على خلاف أحكام القانون، والغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، واستهداف المنشآت العامة بغرض إسقاط الدولة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر .