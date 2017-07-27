بالصور.. فولكس فاجن تزيد Saveiro Pepper إثارة في البرازيل - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

نحن نعرف بكل تأكيد الموديلات التي تبيعها فولكس واجن في أمريكا وأوروبا، ولكن الشركة لديها مجموعة كاملة من المركبات المخصصة للسوق البرازيلية كما انها تزيد الاثارة في عدد منهم مع إطلاق نماذج Saveiro Pepper الجديدة.

وبعد تقديم معالجة مشابهة في موديلات Fox Pepper فان الشركة تقدم معالجة مشابهة في موديلات Up و Pepper و Saveiro Pepper وجميعهم بتحسينات شكلية تجعلها تبدو أكثر مثل موديلات GTi مع مزيد من التجهيزات. وتتميز UP Pepper و Saveiro Pepper على سبيل المثال بسطح أسود لامع، وعتبات جانبية، واسبويلر خلفي، إلى جانب عجلات 15 بوصة، وشبكة كروم حمراء اللون.

كما تأتي سيارة المدينة ذات الطبعة الخاصة باللون الأبيض أو الفضي أو الأحمر أو الأسود مع مرايا حمراء أو سوداء على النسخة الحمراء، وشعارات خاصة، ومقصورة رياضية مع لمسات باللون الأسود، وعجلة قيادة جلدية وفتحات الهواء. وتأتي Saveiro بيك اب بمعاملة مماثلة، مع أقواس العجلات السوداء وغيرها من التطعيمات من نموذج Cross الشرس.

وسيصل موديل Up! Pepper مع محرك TSI 1.0 لتر بقوة 105 حصانا مع ناقل حركة من خمس سرعات. أما Saveiro Pepper فهي تأتي مزدوجة الكابينة أو بصندوق ممتد مع محرك 1.6 لتر، وناقل حركة من خمس سرعات، في حين أن المحرك 1.6 لتر في Fox Pepper يوفر 120 حصان وناقل الحركة اليدوي أو الأوتوماتيك من 6 سرعات.