معارض لمستعمل فورد ولينكولن ومازيراتي وجاجوار في دبي - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

أعلنت شركة الطاير للسيارات قيامها بمزيد من التوسع والنجاح لأعمالها لضمان مزيد من التطور للمستقبل , وشمل التوسع الجديد افتتاح الشركة لمنشأة تحمل خدمات متعددة ومتنوعة وتحتل مساحة كبيرة تبلغ 55 ألف متر مربع ويتكون المبني الجديد من 4 أدوار وهذا المبني الجديد قريب من الادارة العامة للمرور في فرع البرشاء في دبي.

ومن أهم مزايا المنشأ الجديدة توفير عدة صالات عرض للسيارات المستعملة من العلامات الفاخرة بما يشمل سيارات فورد ولينكولن المستعملة المعتمدة وهي خدمة جديدة في منطقة الشرق الأوسط كما تشمل صالة مازيراتي جديدة للسيارات المستعملة المعتمدة وبالتأكيد تشمل سيارات جاجوار لاندروفر المستعملة كذلك والتي تحصل علي شهادات معتمدة في دول الخليج.