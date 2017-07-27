5 مشاكل زوجية تؤدي إلى الطلاق - صحيفة صدى الالكترونية

5 مشاكل زوجية تؤدي إلى الطلاق
أمراض عديدة تعصف بحياتك الزوجية قد تكون سبب الطلاق؛ إليك أبرز 5 مشاكل تسبب الخلافات الزوجية، وتخطف الزوج من زوجته وتؤدي هذه الحالات أحياناً إلى الطلاق. إحذري هذه الأمراض لتحتفظي بزوجك:
1- خطف الأزواج: أكبر مشكلة تدفع الزوجة إلى العيادة النفسية، وغالباً ما تكون في حالة توتر شديد، فعندما تأتي امرأة أخرى وتخطف الزوج من زوجته لتتزوجه تصاب الزوجة الأولي بجنون وتسأل الطبيب ماذا أفعل؟
2- داء النكد: الحالة الثانية هي إصابة أحد الزوجين بداء النكد، وتتحول حياة الأسرة إلى نكد لا يطاق، ويبحث الزوج أو الزوجة عن المشاكل، وتؤدي هذه الحالة أحياناً إلى الطلاق.
3- الغيرة المرضية: هي أخطر أمراض العلاقة الزوجية، فالغيرة والشك المستمران في الطرف الآخر يتحول إلى مرض يؤثر نفسياً على الزوجين.
4- عدم الانسجام: وهي حالة شائعة؛ حيث يسود التوتر بسبب عدم التفاهم والانسجام الذي يؤدي إلى كثرة الصراعات الزوجية.
5- القرف الزوجي: يصيب الزوجين بدون سبب ظاهر، ويصبح الطرف الآخر شخصية لا تطاق، فهو لا يرى إلا العيوب ولا يشعر أبداً بالمميزات.
ٱمِےـل ٱلطٌےـيّےـٱر[ عدد التعليقات: 9632 ] نشر منذ 1 ساعة
اللي تتطلق عشان زوجها تزوج عليها
فهذه اغبى نساء المعموره
بل كتلة من الغباء من العييييياااااار الثقيل عيار ٢٤ 😊
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.ايتها الحمقاء …الم تعلمي بطلاقك هذا انك قدمتيه ع طبق من ذهب لضرتك الثانيه
ايتها الحمقاء(اس تربيع ) الم تعلمي انك الخاسر اولا واخيرا في هذا الطلاق غير عن ضياع ابنائك وتشتيتهم
ايتها الحمقاء (اس تكعيب) الم تعلمي انك بعد ذلك ستكونين مطلقه مكسوره في نظر المجتمع ونظر اهلك وستلاحقك نظرات الشفقه من جهه ونظرات العتاب من جهة اخرى ع قرارك الساذج
ايتها الحمقاء (اس اربعه) كان من الاولى ان تجعلي من زواجه نقطه تحول في حياتك فعدلي سلبياتك وجدي واجتهدي لجذب زوجك في نوع من المنافسه بينك وبين ضرتك
ايتها الحمقاء ( اس خمسه) الكائن الحي سمي حي لانه يتكيف مع ظروفه فطالما الزواج وحصل ابحثي عن وسائل تكون لصالحك لا لصالح ضرتك
.ايتها الحمقاء ( اس سته ) فكري جيدا بما قلت ✍ حتى لو كانت الحلول مريره ولكن صدقيني انها اقل مراره من تبعات قرارك الاهوج الذي ستتخدينه 😊
ٱمِےـل ٱلطٌےـيّےـٱر[ عدد التعليقات: 9632 ] نشر منذ 1 ساعة
المرأه تطلب الطلاق عادة لسببين 🤔😊
ع اساس استرداد لكرامتها المكسوره ع حد زعمها طبعا 😊
و على اساس انها بتكسر الرجل 🤔 لما تلزم عليه بالطلاق..لادخيلك يالميس التركيه قتلتيه بطلبك الطلاق 😂😂😂..ماتدري انه مع الجديده ولاجاب لها خبر 😂
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.حكمي عقلك ايتها الزوجه الغبيه وليكن لديكي بعد نظر ثلاثي الابعاد 👍
اجعلي قراراتك كلها تصب في مصلحتك وكوني وابنائك في بر الامان 😊
ابو عمار[ عدد التعليقات: 11713 ] نشر منذ 56 دقيقة
ٱمِےـل ٱلطٌےـيّےـٱر
ما قصرتي و قد وفيتي الموضوع حقه
الثامري[ عدد التعليقات: 70 ] نشر منذ 41 دقيقة
الله يرزقني بحرمه
تفكيرها في الحرمه الثانيه مثل تفكيركي يامل
.. Asooom .. 💘[ عدد التعليقات: 8703 ] نشر منذ 38 دقيقة
مافيه وحده بترضى ان زوجها يتزوج عليها او حتى يحب عليها
هذي العينات اللي يرضؤن مافيهم جنس الغيرة والكرامه 🙊😷💔
ابو عمار[ عدد التعليقات: 11713 ] نشر منذ 36 دقيقة
الثامري
لا تتنتظر موافقة الزوجه على الثانيه لا يمكن الا نادر جدا
لكن غامر بالثانيه ثم لحقها الثالثه واختمها بالرابع ومدد رجليك ولا يهك
الثامري[ عدد التعليقات: 70 ] نشر منذ 26 دقيقة
ابو عمار
ثنتين يكفن اكثر تكذب على نفسك
يعني تتدلع بزياده اذا عندك ثنتين كل وحده تبغاااا تكون هي الاحسن
وفي النهايه انت المستفيد الاول والاخير
في كل شي
.. Asooom .. 💘[ عدد التعليقات: 8703 ] نشر منذ 24 دقيقة
ماشاء الله في هالموضوع تطلعون فلاسفةة ي ابو عماار
😂💔
.. Asooom .. 💘[ عدد التعليقات: 8703 ] نشر منذ 17 دقيقة
اصلا كثرةة النسوان في البيت غثاء للرجال وهم ..
وحده ويالله مو قادرين عليهااا شلون لو كانو اربع
😂💔
همس ~[ عدد التعليقات: 247 ] نشر منذ 14 دقيقة
لايكلف الله نفسا الا وسعها ~
نعيش الحياه لنسعد ~
وليس لنتحمل ونتجرع المراره ~
ل اجل شخص يُحملنا بالطاقات السلبيه ~
روزا[ عدد التعليقات: 1364 ] نشر منذ 9 دقائق
امل انتي تتكلمين من فراغ
بس لاجاء الصحيح والله غير يتغير تفكيرك
كرامة الوحده فوق كل شي