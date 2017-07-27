دراسة: طول المرأة يؤثر على صحتها - صحيفة صدى الالكترونية

مليكة فؤاد(صدى):

لطالما اعتبرت قامة المرأة الطويلة مقياسًا للجمال والأنوثة حول العالم لذلك لجأت الكثيرات الى انتعال الأحذية ذات الكعب العالي للظهور بأجمل صورة.

لكن على ما يبدو أن هذه النعمة قد تتحول لتصبح نقمة لصاحبات القامة الطويلة اذ إنّ آخر الدراسات قد أشارت الى أنّ النساء اللواتي يفوق طولهن الـ 165 سنتمترًا هنّ أكثر عرضة من غيرهن من النساء للإصابة بأمراض القلب والسكتات والجلطات بثلاثة أضعاف من النساء الأقل طولًا.

ويعاز ذلك بحسب الدراسة الى كون أقسام القلب الأربعة لدى النساء الأطول قامة أكثر اتساعاً، الأمر الذي قد يؤثر سلباً على إيقاع عمل القلب ووتيرته مما قد يؤدي إلى الإصابة بأمراض القلب.

الا أنّ أمراض القلب والأوعية الدموية لا تقتصر بحسب الدراسة الى عامل الطول بل على عوامل أخرى كالبدانة والعوامل الوراثية ونمط الحياة وعوامل كثيرة أخرى.

وفي هذا السياق، يوصي الخبراء باتباع خطوات عدة للوقاية من أمراض القلب والسكتات الدماغية كإتباع نظام غذائي صحي ومتوازن، فضلًا عن ممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

الا أن الأمور لم تنتهي عند هذا الحد اذ إنّ بعض الدراسات السابقة قد كشفت أنه كلما زاد طول المرأة كلما زاد خطر إصابتها ببعض الأمراض الخطيرة كالسرطان لكن يبقى هذا الأمر نسبي ويختلف من امرأة الى أخرى بحسب العوامل المحفزة لهذه الأخيرة.