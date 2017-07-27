دراسة: طول المرأة يؤثر على صحتها - صحيفة صدى الالكترونية

دراسة: طول المرأة يؤثر على صحتها
لطالما اعتبرت قامة المرأة الطويلة مقياسًا للجمال والأنوثة حول العالم لذلك لجأت الكثيرات الى انتعال الأحذية ذات الكعب العالي للظهور بأجمل صورة.
لكن على ما يبدو أن هذه النعمة قد تتحول لتصبح نقمة لصاحبات القامة الطويلة اذ إنّ آخر الدراسات قد أشارت الى أنّ النساء اللواتي يفوق طولهن الـ 165 سنتمترًا هنّ أكثر عرضة من غيرهن من النساء للإصابة بأمراض القلب والسكتات والجلطات بثلاثة أضعاف من النساء الأقل طولًا.
ويعاز ذلك بحسب الدراسة الى كون أقسام القلب الأربعة لدى النساء الأطول قامة أكثر اتساعاً، الأمر الذي قد يؤثر سلباً على إيقاع عمل القلب ووتيرته مما قد يؤدي إلى الإصابة بأمراض القلب.
الا أنّ أمراض القلب والأوعية الدموية لا تقتصر بحسب الدراسة الى عامل الطول بل على عوامل أخرى كالبدانة والعوامل الوراثية ونمط الحياة وعوامل كثيرة أخرى.
وفي هذا السياق، يوصي الخبراء باتباع خطوات عدة للوقاية من أمراض القلب والسكتات الدماغية كإتباع نظام غذائي صحي ومتوازن، فضلًا عن ممارسة التمارين الرياضية بانتظام.
الا أن الأمور لم تنتهي عند هذا الحد اذ إنّ بعض الدراسات السابقة قد كشفت أنه كلما زاد طول المرأة كلما زاد خطر إصابتها ببعض الأمراض الخطيرة كالسرطان لكن يبقى هذا الأمر نسبي ويختلف من امرأة الى أخرى بحسب العوامل المحفزة لهذه الأخيرة.
ٱمِےـل ٱلطٌےـيّےـٱر[ عدد التعليقات: 9632 ] نشر منذ 1 ساعة
🤔 يقول طول المرأه اكثر من ١٦٥
يعني ان حجرات قلبها الاربع اكثر اتساعا 😕
طيب يالطويلات شاركونا ارائكم
هل تشعرن في خفقان او عدم انتظام دقات القلب او اي عرض آخر بين الفينة والاخرى 🤔
نريد ان نعرف مدى صحة هذه الدراسه ✍
ابو عمار[ عدد التعليقات: 11713 ] نشر منذ 1 ساعة
نا عدهم سالفه واحتمال اللي عمل التقرير من النساء القصيرات 🙂
برق[ عدد التعليقات: 10330 ] نشر منذ 43 دقيقة
جلطات ؟ سكتتات قلبيه ؟ 😥😥😥😥😥😥
ماعمري بحياتي سمعت بحرمه ماتت بسكته قلبيه 😁😁
ولاعمري بحياتي سمعت بحرمه جاها جلطه 😁😁
الحريم دااااايم يتشكون ويونونون ولكن لديهن دفع رباعي او ان
ابليس متلبسهن ويسوقهن سووووق 😉😉😉
أقسام النساء بالمستشفيات مافيها الا الحريم اللي يولدن بس في قسم
الولاده
اما قسم الباطنيه فلا يوجد فيه الا اللي متسممه بسبب اكل مطعم
لكن باقي الأقسام من جراحه وعظام وباقي الأقسام فهي خاليه تماما
من النساء او تكاد تكون شبه خاليه
عِزَّتِي للرياجيل اللي كل الأقسام متروسه منهم بالذات القلب والجراحة
والعظام بسبب الحوادث 😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥
.. Asooom .. 💘[ عدد التعليقات: 8703 ] نشر منذ 36 دقيقة
اجل القصر صحةة 🙊💔..